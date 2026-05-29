УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють над ліквідацією наслідків нічної російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"У Запоріжжі на місці нічної атаки працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими спеціальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Для виявлення постраждалих волонтери провели поквартирний обхід ураженого будинку та перевірили територію навколо. Вони надали домедичну допомогу двом пораненим, а ще вісьмом людям – першу психологічну допомогу.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка, у будинку зруйновані вікна та балкони. Три жінки дістали поранення. На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, надається необхідна допомога постраждалим.