Інтерфакс-Україна
Події
15:25 29.05.2026

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

1 хв читати
УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють над ліквідацією наслідків нічної російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"У Запоріжжі на місці нічної атаки працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими спеціальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Для виявлення постраждалих волонтери провели поквартирний обхід ураженого будинку та перевірили територію навколо. Вони надали домедичну допомогу двом пораненим, а ще вісьмом людям – першу психологічну допомогу.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка, у будинку зруйновані вікна та балкони. Три жінки дістали поранення. На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, надається необхідна допомога постраждалим.

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 29.05.2026
Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

19:06 28.05.2026
УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

03:58 28.05.2026
За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

13:08 24.05.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

15:53 23.05.2026
УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

12:19 22.05.2026
УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

14:57 21.05.2026
Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

12:34 21.05.2026
УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

17:29 20.05.2026
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

САП та НАБУ викрили двох осіб на вимаганні $1 млн у переможця тендеру на виробництво дронів

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА