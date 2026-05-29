15:09 29.05.2026

Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що ініціатива президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла залишиться в пам’яті попри велику допомогу польського народу.

"Президент України Володимир Зеленський, отримуючи найвищу державну нагороду Польщі – Орден Білого Орла – з рук президента Анджея Дуди у 2023 році, заявив, що приймає її від імені українського народу та українського війська. Наступник Дуди Кароль Навроцький сьогодні виступив з ініціативою позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною стало те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву "Героїв УПА". Цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових. Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку", – написав Садовий в мережі Facebook.

Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме неймовірний порив польського народу, який щиро й віддано допомагав і допомагає українцям із перших днів повномасштабної війни.

За його словами, на військовому Меморіалі у Львові серед українських прапорів майорять і біло-червоні прапори загиблих польських добровольців, а міста-партнери в Польщі робили все можливе, щоб підтримати Львів у найважчі моменти.

"Те, що сьогодні ініціював Навроцький, на жаль, також залишиться в пам’яті. Хіба що вистачить мудрості припинити чіплятися до назв українських військових частин і зосередитися на підтримці війська, яке тримає найбільший фронт у Європі з часів Другої світової війни та власною кров’ю виграє для всього цивілізованого світу час на підготовку до непростих викликів майбутнього", – написав Садовий.

Як повідомлялося, у Польщі негативно прийняли рішення президента України Володимира Зеленського найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій, зокрема в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно та негативно" та повідомили, що порушать це питання під час переговорів.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал". Навроцький також заявив, що запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла.

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") заявляє, що рішення президента України найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій ніяким чином не стосується Польщі.

