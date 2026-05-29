15:03 29.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби
Фото: Нафтогаз
Атака РФ на об’єкти нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" у Харківській та Сумській області тривала протягом всієї доби, повідомила компанія в п’ятницю.
"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", – зазначили в "Нафтогазі".
На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.
В "Нафтогазі" наголосили, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.