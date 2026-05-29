Інтерфакс-Україна
Події
15:03 29.05.2026

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

1 хв читати
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби
Фото: Нафтогаз

Атака РФ на об’єкти нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" у Харківській та Сумській області тривала протягом всієї доби, повідомила компанія в п’ятницю.

"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", – зазначили в "Нафтогазі".

На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.

В "Нафтогазі" наголосили, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.

Теги: #харківщина #атаки_рф #сумщина #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 29.05.2026
Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

14:13 29.05.2026
Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

18:59 27.05.2026
Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

18:51 27.05.2026
Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

18:44 27.05.2026
Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

18:15 27.05.2026
Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

17:26 25.05.2026
Уряд Казахстану відмовився виконувати рішення суду за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

Уряд Казахстану відмовився виконувати рішення суду за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

16:15 25.05.2026
Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

18:36 23.05.2026
На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

На ворожу міну натрапила жінка на Сумщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі про злочини під час Революції Гідності

Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

СБУ затримала контрабандистів, які намагалися переправити до Одеси дрон з вибухівкою для терактів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА