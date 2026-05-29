Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Підрозділи Сил оборони України 28 травня та в ніч на 29 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема, по Волгоградському нафтопереробному заводу (НПЗ) в російському місті Волгоград та нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" (Ярославська обл., РФ), а також по зенітно-ракетному комплексу, складу та пунктах управління БпЛА противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм, на території Волгоградського НПЗ зафіксовано пожежу. "Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території НПС "Ярославль-3". "Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 тис куб м та 20 тис куб м. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта з Сибіру та півночі росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії "Транснефть", – повідомили в Генштабі.

На окупованих територіях уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі селища Бердянське Запорізької області, командно-спостережний пункт противника у районі села Лиман Перший Харківської області, склад матеріально-технічних засобів противника в селищі Айдар Луганської области, а також пункти управління БпЛА ворога у районах селища Тьоткіно Курської области РФ, села Комар Донецької області та Нестерянки Запорізької області.

Окрім того, українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки Запорізької області, Родинського Донецької області, Клевені Курської області РФ, Січневого Дніпропетровської області та Басівки Сумської області.