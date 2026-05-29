Інтерфакс-Україна
Події
15:02 29.05.2026

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

2 хв читати
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 28 травня та в ніч на 29 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, зокрема, по Волгоградському нафтопереробному заводу (НПЗ) в російському місті Волгоград та нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3" (Ярославська обл., РФ), а також по зенітно-ракетному комплексу, складу та пунктах управління БпЛА противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм, на території Волгоградського НПЗ зафіксовано пожежу. "Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території НПС "Ярославль-3". "Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 тис куб м та 20 тис куб м. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта з Сибіру та півночі росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії "Транснефть", – повідомили в Генштабі.

На окупованих територіях уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі селища Бердянське Запорізької області, командно-спостережний пункт противника у районі села Лиман Перший Харківської області, склад матеріально-технічних засобів противника в селищі Айдар Луганської области, а також пункти управління БпЛА ворога у районах селища Тьоткіно Курської области РФ, села Комар Донецької області та Нестерянки Запорізької області.

Окрім того, українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки Запорізької області, Родинського Донецької області, Клевені Курської області РФ, Січневого Дніпропетровської області та Басівки Сумської області.

Теги: #генштаб_зсу #ярославский #ураження #нпз #волгоградська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 29.05.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

09:07 28.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

08:49 28.05.2026
ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

07:42 28.05.2026
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

19:20 27.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

08:37 27.05.2026
ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

08:21 27.05.2026
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

08:21 26.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

ОСТАННЄ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі про злочини під час Революції Гідності

Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА