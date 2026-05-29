14:50 29.05.2026

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

У ніч з 28 на 29 травня тимчасово окупована Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє електроживлення, через що перейшла в режим блекауту, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в п’ятницю.

"Вже в 16-й раз за час військового конфлікту Запорізька АЕС уночі тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання", – зазначили в агентстві з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі в мережі X.

За інформацією МАГАТЕ, аварійні дизель-генератори запрацювали, щоб забезпечити електроенергією найважливіші системи безпеки під час годинного відключення, після чого станцію знову підключили до єдиної лінії електропередачі, що залишилася.

"Причина поки що невідома, але цей інцидент підкреслює, що ядерна безпека залишається вразливою", – наголосив Гроссі.

Як повідомлялося, наразі Запорізька АЕС отримує зовнішнє живлення лише однією лінією електропередачі після відключення основної лінії ще в березні.

До початку повномасштабної війни об’єкт було під’єднано відразу до 10 ліній.

МАГАТЕ продовжує консультації з Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню в районі станції для проведення ремонту лінії електропередачі 750 кВ. Однак складна ситуація біля лінії фронту суттєво ускладнює проведення робіт і переговорний процес.

