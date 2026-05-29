Інтерфакс-Україна
14:45 29.05.2026

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

У Савинській громаді (Харківська обл). 16-річна дівчина підірвалася на невідомому вибухонебезпечному предметі, коли гуляла зі своїм товаришем-ровесником поблизу лісосмуги неподалік ставка в с. Морозівка.

"Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух... Внаслідок вибуху обоє підлітків отримали тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

