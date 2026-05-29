14:35 29.05.2026

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Найбільш інтенсивні бойові дії у травні велися на покровському й очеретинському напрямках (Донецька обл.), де щоденно фіксуються десятки штурмових дій та масоване застосування ударних БпЛА і авіації, проте українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Корпуси, бригади та спецпризначенці "Омега" НГУ продовжують утримувати визначені рубежі, виконувати поставлені завдання, посилювати оборону та проводити комплекс заходів для порушення логістики сил противника. Наші дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, а це означає, що противнику буде дедалі важче. Цю роботу ми будемо нарощувати", – написав він за підсумком візиту до підрозділів НГУ, які виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.

"Цей місяць залишається надзвичайно напруженим для лінії фронту на Донеччині. Найбільш інтенсивні бойові дії противник продовжує вести саме на покровському й очеретинському напрямках, де щоденно фіксуються десятки штурмових дій, а також масоване застосування ударних БпЛА й авіації. Проте наші підрозділи у складі 1-го корпусу НГУ "Азов" стримують натиск ворога та завдають йому суттєвих втрат у живій силі й техніці", – написав Півненко.

За його словами, на куп’янському напрямку підрозділи 2-го корпусу НГУ "Хартія" забезпечують контроль над важливими ділянками фронту, проводять ударно-пошукові дії та системно знищують логістику противника, що унеможливлює його просування.

"Бачимо також, що ворог тривалий час робить ставку не лише на піхоту, а й на масове використання безпілотних систем. Наша протидія ворожим дронам – це збереження життя особового складу та контролю над визначеними ділянками фронту", – наголосив Півненко.

Півненко зазначив, що під час роботи на місцях, у ході доповідей командирів корпусів і підрозділів щодо оперативної обстановки та характеру дій противника, зосередили увагу на актуальних потребах, а також питаннях забезпечення нашої логістики та стійкого управління.

За його словами, висока інтенсивність застосування БпЛА – одна з ключових особливостей сучасної війни, і українські підрозділи щоденно адаптуються до цих викликів та ефективно протидіють противнику. "Попри постійний тиск, завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів маємо вагомі результати у зниженні бойового потенціалу ворога. Ми знищуємо його живу силу, автомобільну техніку, озброєння та пункти управління", – наголосив він.

Півненко також зазначив, що вже триває другий рік із моменту створення корпусів НГУ – "сьогодні ми бачимо системну та налагоджену роботу корпусного управління й бригад у їхньому складі безпосередньо на полі бою. Продовжуємо нарощувати спроможності, посилювати технологічну складову та бойові можливості наших підрозділів. Честь і шана воїнам, які щоденно тримають стрій та оборону України в найважчих умовах".

