Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Співачку Таїсію Повалій засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, державі передано майнові права на її музичні твори, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді, що колишня народна артистка України та екснардепка від забороненої "Партії регіонів" після 2014 року виїхала до рф і системно підтримувала державу-агресора", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними прокуратури, Повалій брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави", – зазначають в Офісі генпрокурора.

За матеріалами провадження, після Революції Гідності Повалій проживає у Москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство РФ.

"Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "сво" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа", – наголошується в повідомленні.

У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.