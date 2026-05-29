Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Співробітник поліції загинув в Рівному в п’ятницю вранці, вірогідно, скоївши самогубство під час перебування на службі, повідомляє патрульна поліція Рівненської області в Телеграм.

"Сьогодні зранку, перебуваючи на службі, загинув наш патрульний. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову, ймовірно, самогубство. Усі причини і деталі цієї трагедії наразі встановлюють слідчі. Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування", – йдеться в повідомленні.

Інші деталі інциденту та що могло слугувати причиною такого рішення правоохоронця наразі не повідомляється.