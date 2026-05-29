Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

Згідно з даними від розвідки росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах, повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

"Вдячний за співчуття у зв’язку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також співрозмовники обговорили процес європейської інтеграції України.

"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд", – зазначив Зеленський

Крім того, сторони обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій. Президент доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні.