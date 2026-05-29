Інтерфакс-Україна
Події
14:13 29.05.2026

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

1 хв читати
Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Згідно з даними від розвідки росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах, повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

"Вдячний за співчуття у зв’язку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також співрозмовники обговорили процес європейської інтеграції України.

"Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд", – зазначив Зеленський

Крім того, сторони обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій. Президент доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні.

Теги: #штокер #атаки_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 29.05.2026
Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

15:03 29.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

14:48 29.05.2026
Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

Україна готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету проти РФ – Зеленський

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

13:08 29.05.2026
Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

19:20 28.05.2026
Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

12:04 28.05.2026
Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

11:54 28.05.2026
Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

20:46 27.05.2026
Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

ВАЖЛИВЕ

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі про злочини під час Революції Гідності

Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

СБУ затримала контрабандистів, які намагалися переправити до Одеси дрон з вибухівкою для терактів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА