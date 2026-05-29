14:01 29.05.2026

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Президент Чехії Петр Павел закликав до рішучої міжнародної реакції на інцидент у Галаці (Румунія), де у ніч проти 29 травня розбився безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку.

"Безпрецедентний нічний удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац, в результаті якого двоє людей отримали поранення, є абсолютно неприйнятним. Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

"Тому я однозначно підтримую заклик президента Румунії Дана до рішучої міжнародної реакції. Росія має чітко усвідомити, що ми не будемо терпіти таких атак", – наголосив Павел.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник спричинив ожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

Теги: #павел #румунія #бпла_рф

15:00 29.05.2026
Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

10:37 29.05.2026
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

10:08 29.05.2026
РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

10:24 22.05.2026
Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

14:57 18.05.2026
В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

