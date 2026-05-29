Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Президент Чехії Петр Павел закликав до рішучої міжнародної реакції на інцидент у Галаці (Румунія), де у ніч проти 29 травня розбився безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку.

"Безпрецедентний нічний удар російського безпілотника по житловому будинку в румунському місті Галац, в результаті якого двоє людей отримали поранення, є абсолютно неприйнятним. Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням", – написав він у соціальній мережі Х у п’ятницю.

"Тому я однозначно підтримую заклик президента Румунії Дана до рішучої міжнародної реакції. Росія має чітко усвідомити, що ми не будемо терпіти таких атак", – наголосив Павел.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник спричинив ожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.