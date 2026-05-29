ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного суду – фігурантів провадження справи про корупцію, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"29 травня 2026 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності трьох суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному Суді", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією САП, ВРП задовольнила клопотання та відсторонила суддів від здійснення правосуддя до 19 липня 2026 року.

ВРП в повідомленні на сайті зазначає, що клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено частково.

"Тимчасово, до 19 липня 2026 року, відсторонити суддю Верховного Суду Єленіну Жанну Миколаївну від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням ВРП, тимчасово, до 19 липня 2026 року, відсторонено від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного та суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву.

Як повідомлялося, 19 травня САП та НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" – бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді. За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного суду", – інформували в САП.

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князева та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

ВАКС вже визначив заставу судді Ірині Григор’євій – 2,5 млн грн, судді Ігорю Желєзному – 2 млн грн, судді Жанні Єленіній – 3 млн грн. Судді подали апеляцію на ці рішення.

Також ВАКС обрав запобіжний захід судді Верховного суду у відставці Олександру Прокопенку у вигляді застави в 900 тис. грн.