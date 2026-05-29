13:50 29.05.2026

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Необхідно посилити тиск на Росію, щоб війна не затягувалася та не розширювалася, Україна готова підтримати Румунію після удару російського дрона по житловому будинку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни завдали навмисного удару по нашому південному регіону – Одеській області, яка межує з Румунією. Це був черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру в наших містах і в наших водах, спрямований проти цивільних контейнеровозів", – написав Зеленський у соцмережі Х у п’ятницю.

Він зазначив, що один із дронів – еквівалент "шахеда", вдарив по звичайному житловому будинку в Румунії.

"Бажаємо пораненим швидкого одужання. Ми готові підтримати Румунію будь-яким необхідним чином за цих обставин. Ми розраховуємо на те, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть справді сильними та дадуть Росії відчуття, що її удари означають значні втрати для самої Росії. Це було б справедливо", – наголосив президент.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

