СБУ затримала контрабандистів, які намагалися переправити до Одеси дрон з вибухівкою для терактів

Правоохоронці затримали контрабандистів, які на замовлення російських спецслужб мали доправити в Одесу засоби ураження, зокрема ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою, щоб здійснити у місті теракт, повідомляється на сайті Служби безпеки України в п’ятницю.

"Ділки заховали засоби ураження серед оптової партії тютюнових виробів, які нелегально переправляли через акваторію Чорного моря з тимчасово окупованої Абхазії. Маршрут контрабандистів пролягав у напрямку нейтральних вод у районі острова Зміїний, де їхній товар перевантажували з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити до одеського узбережжя", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували кроки і затримали чотирьох зловмисників, коли вони доправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту.

"Організатором контрабандного каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і займається нелегальним бізнесом у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на дозвіл займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з ФСБ. На замовлення російських спецслужбістів фігурант погодився доставити в Одесу ударний дрон. До незаконної діяльності він залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника, який мав забезпечити безперешкодне проходження суден фігурантів до узбережжя обласного центру", – розповіли у спецслужбі.

Також на зворотному шляху зловмисники мали забрати з міста брата організатора каналу і морськими плавзасобами вивезти його за межі України.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за контрабанду зброї та підакцизних товарів, а також оголошення про підозру іншим учасникам протиправної схеми. Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру.