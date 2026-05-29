13:44 29.05.2026

В'ятрович до Польщі: Засуджувати вшанування борців за незалежність України можуть лише ті, хто не хоче її незалежності в майбутньому

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") заявляє, що рішення президента України Володимира Зеленського найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій ніяким чином не стосується Польщі.

"З приводу неадекватної реакції окремих польських політиків на присвоєння навчальному центру ССО імені Героїв УПА нагадаю: засуджувати вшанування тих, хто боровся за незалежність України в минулому, можуть лише ті, хто не хоче бачити її незалежною в майбутньому", – написав В’ятрович у мережі Facebook.

Також він наголосив, що саме крок польського, а не українського президента спрямований на погіршення стосунків між  країнами.

"Рішення Зеленського жодним чином не стосується Польщі, рішення Навроцького стосується очільника України", – додав він.

Як повідомлялося, Польщі негативно прийняли рішення президента України Володимира Зеленського найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій, зокрема в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно та негативно" та повідомили, що порушать це питання під час переговорів.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал". Навроцький також заявив, що запропонував позбавити президента Зеленського Ордену Білого Орла.

