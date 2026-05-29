13:43 29.05.2026

Туск: Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував негативну реакцію поляків, зокрема президента країни Кароля Навроцького на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь героїв УПА.

"Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє забере хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Поляки теж. Поки не стало запізно", – написав він у соціальній мережі Х у пятницю.

Як повідомлялося, у Польщі негативно сприйняли рішення президента України Володимира Зеленського найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій – в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно негативно", та повідомили, що порушать це питання під час переговорів. Згодом Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з цим.

Президент Володимир Зеленський 27 травня присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

