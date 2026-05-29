13:23 29.05.2026

Сибіга: Понад 61% консульських послуг – оформлення паспортів, будемо скорочувати час їх отримання

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримання паспорту залишається найбільш затребуваною консульською послугою для українців за кордоном – на них припадає понад 61% усіх послуг, водночас ведеться робота над скороченням часу отримання паспортів.

"Паспорти – це найбільш затребувана консульська послуга для наших співвітчизників за кордоном. Понад 61% консульських послуг припадають саме на оформлення паспорту", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Сибіга наголосив, що станом на зараз вже немає "жодних перепон" з бланками, як це було раніше. Також вдалося суттєво скоротити термін доставки паспортів.

"Ми максимально автоматизуємо процес, дебюрократизуємо. Ми над цим активно працюємо. І я переконаний, що в короткій перспективі це буде відчутно для наших громадян за кордоном", – заявив він.

Глава відомства зазначив, що особисто читає скарги, які надходять на адреси консульських установ, і добре обізнаний щодо проблем з чергами. Він запевнив, що питання вирішується і МЗС активно працює над цим.

"Вона (черга – ІФ-У) в нас електронна, багато зловживань, ми звертаємося і до наших компетентних у органів допомогти нам. Ми паралельно запроваджуємо і особистісну чергу для певних категорій громадян. Але за будь-яких обставин ми будемо скорочувати час отримання паспорту – максимально швидко, дебюрократизовано для забезпечення прав наших співвітчизників за кордоном, і цей результат буде швидко", – запевнив Сибіга.

