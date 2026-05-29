Інтерфакс-Україна
Події
13:32 29.05.2026

Радник президента: Чверть американських компонентів у російській зброї – підробка

Фото: Марія Колмакова

25% компонентів зі США, які знайдені у російській зброї, – підробка, повідомив радник президента з санкційної політики Владислав Власюк.

"25% американських компонентів – це підробка", – сказав він на брифінгу у п’ятницю.

За словами Власюка та присутніх експертів, росіяни навмисне затирають серійні номери виробництва на своїй зброї.

Також радник президента додав, що українська сторона постійно перебуває на контакті з китайською і передає дані щодо їхніх компонентів, знайдених у російській зброї.

"Передаємо постійно. Все, що прилітає, все розбирається, все класифікується зазвичай за країнами і кожна країна отримує окремий файл. Китайські партнери отримували файл теж", – зауважив він.

