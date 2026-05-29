За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов як під час досудового слідства, так і в ході судових розглядів намагався уникнути кримінального переслідування, представлячи фіктивні медичні документи про стан свого здоров’я, суди постійно зменшували йому розмір застави як альтернативи арешту, застави вносилися захистом, наголошують в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Державним бюро розслідувань проводилось досудове розслідування у 4-х кримінальних провадженнях стосовно екс-воєнкома Одеської області Євгена Борисова. В ході досудового розслідування підозрюваний тричі затримувався у зв’язку з наявним ризиком втечі з метою ухилення від кримінальної відповідальності", – йдеться у відповіді ДБР на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Бюро, на даний час усі 4 кримінальні справи скеровано з обвинувальними актами до Подільського районного суду м. Києва, Приморського районного суду м. Одеси, а також Вищого антикорупційного суду, триває судовий розгляд.

"Варто наголосити, що як в ході досудового розслідування, так і під час судового розгляду, обвинувачений неодноразово намагався уникнути кримінального переслідування, зокрема шляхом отримання фіктивних медичних діагнозів", – наголошується у відповіді відомства.

В ДБР уточнюють, що Борисов обвинувачується зокрема в незаконному збагаченні на суму 142,9 млн. грн. (ст. 368-5 КК). Застава по цьому епізоду як альтернатива триманню під вартою була зменшена судами з 150 млн грн до 12 млн грн і в травні 2024 року внесена його захисниками. Цей епізод обвинувачень розглядався Печерським райсудом Києва.

"Слід зауважити, що з 28.05.2024 і до 16.02.2026 розгляд справи судом не здійснювався, засідання фактично не проводились.

16.02.2026, у зв’язку із неможливістю утворити новий склад суду, підсудність справи було визначено за Подільським районним судом м. Києва. Наразі судом здійснюється розгляд клопотань сторони захисту до призначення підготовчого судового засідання", – зазначають у відомстві.

Другий епізод щодо Борисова, як зазначають в ДБР – це легалізація 142,9 млн грн коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України). В травні 2024 року він був затриманий за цією підозрою і суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в 140 млн грн. Сума залогу за рішеннями судів була зменшена до 39,3 млн грн і в грудні 2025 року її внесли захисники Борисова.

В березні 2025 року, як уточнюють в ДБР, обвинувальний акт у цьому провадженні було скеровано до Печерського суду Києва.

В той же час, як наголошують в Бюро, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду визначив підсудність цієї справи за ВАКС, який наразі і розглядає цей епізод обвинувачень щодо Борисова.

Крім того, як зазначають у відомстві, є провадження ДБР щодо скоєння Борисовим військових злочинів – нез’явлення вчасно без поважних причин на службу, ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальний акт по цій справі скеровано до Приморського районного суду м. Одеси, справу об’єднано з тим провадженням, яке вже розглядається, наразі триває судовий розгляд.

По цьому епізоду, як уточнюють в ДБР, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 20 млн грн, в той час як сторона обвинувачення просила заставу в 300 млн грн. Визначена судом застава, як наголошують в ДБР, також була внесена захисниками Борисова – в листопаді 2025 року.

Також, як зазначається у відповіді ДБР на запит, є ще одна справа щодо Борисова – за організацію перешкоджання законній діяльності ЗСУ, організацію складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та використання завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 27 ст. 114-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України). В грудні 2024 року по цій справі суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави в 402 млн грн. Втім, за рішеннями суду, цей розмір застави було зменшено до 44 млн грн і в вересні 2025 року суму застави внесли захисники ексвоєнкома.

Тоді ж, як уточнюють в ДБР, обвинувальний акт у цьому провадженні скеровано до Приморського районного суду м. Одеси та об’єднано з вже існуючою справою в цьому суді щодо колишнього воєнкома.

"Варто зауважити, що під час проведення досудового розслідування у всіх чотирьох кримінальних провадженнях та на момент скерування обвинувальних актів до суду, одеський екс-воєнком перебував під вартою в ДУ "Київський слідчий ізолятор", зміна вказаного запобіжного заходу відбувалась тільки на стадії судового розгляду, де слідчі Державного бюро розслідувань відповідно до законодавства не приймають участь", – резюмують в ДБР, пояснюючи, чому ексвоєном не знаходиться наразі під вартою.