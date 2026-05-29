Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами

Короткочасні дощі, у південних та східних областях вдень місцями грози очікуються в Україні в суботу, 30 травня, лише вночі на Закарпатті та сході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; в західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

В Києві 30 травня очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 30 травня була зафіксована на позначці 32,6° в 1886 р., а найнижча вночі – на позначці 2,7° вище нуля в 1918 р.

В неділю, 31 травня, по всій Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних та східних областях вдень грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; в західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

В Києві 31 травня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.