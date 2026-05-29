Інтерфакс-Україна
Події
13:14 29.05.2026

Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами

1 хв читати
Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами

Короткочасні дощі, у південних та східних областях вдень місцями грози очікуються в Україні в суботу, 30 травня, лише вночі на Закарпатті та сході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; в західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

В Києві 30 травня очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 30 травня була зафіксована на позначці 32,6° в 1886 р., а найнижча вночі – на позначці 2,7° вище нуля в 1918 р.

В неділю, 31 травня, по всій Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних та східних областях вдень грози.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; в західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

В Києві 31 травня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.

Теги: #вихідні #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 28.05.2026
Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно

13:03 27.05.2026
Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю

12:17 26.05.2026
Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

Дощі, грози та шквали в найближчі два дні по всій Україні

12:44 25.05.2026
Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

14:25 24.05.2026
В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

13:16 23.05.2026
В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

12:43 22.05.2026
На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

На вихідних в Україні переважно без опадів, тепло

14:10 21.05.2026
П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

12:58 20.05.2026
В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

14:19 16.05.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Рада ЄС призначила нового керівника EUAM Ukraine

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Шахрайську організацію викрили в Україні, її учасники оформлювали на громадян Латвії кредити та виводили гроші

На НВМК за перші 9 місяців відбулося 350 поховань українських Захисників і одна ексгумація

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА