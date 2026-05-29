Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з присвоєнням елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.

"Я запропонував, щоб одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла, якщо президент Зеленський довів, що Україна з точки зору ментальності, прославлення бандитів, убивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини… І з великим смутком я це приймаю", – сказав Навроцький.

Відео з таким висловлюванням Навроцького розміщено на сторінці Канцелярії президента Польщі у п’ятницю.

Як повідомлялося раніше у цей день, у Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА. В Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно та негативно" та повідомили, що порушать це питання під час переговорів. Polska Agencja Prasowa також цитувала Навроцького щодо цього питання: "Президент України, назвавши український підрозділ на честь "Героїв УПА", надав російській пропаганді найкращий матеріал і значний імпульс; я дуже критично ставлюся до цього рішення".

Президент Володимир Зеленський 27 травня присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.