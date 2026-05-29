Інтерфакс-Україна
Події
13:08 29.05.2026

Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла

2 хв читати
Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з присвоєнням елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА.

"Я запропонував, щоб одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла, якщо президент Зеленський довів, що Україна з точки зору ментальності, прославлення бандитів, убивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини… І з великим смутком я це приймаю", – сказав Навроцький.

Відео з таким висловлюванням Навроцького розміщено на сторінці Канцелярії президента Польщі у п’ятницю.

Як повідомлялося раніше у цей день, у Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА. В Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно та негативно" та повідомили, що порушать це питання під час переговорів. Polska Agencja Prasowa також цитувала Навроцького щодо цього питання: "Президент України, назвавши український підрозділ на честь "Героїв УПА", надав російській пропаганді найкращий матеріал і значний імпульс; я дуже критично ставлюся до цього рішення".

Президент Володимир Зеленський 27 травня присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Теги: #навроцький #зеленський #орден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 28.05.2026
Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

12:41 28.05.2026
Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

Зеленський у Швеції: Готуємо сильний крок щодо винищувачів Gripen

12:04 28.05.2026
Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

Зеленський про ратифікацію угоди про позику ЄС: Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи

11:54 28.05.2026
Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

20:46 27.05.2026
Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

18:20 27.05.2026
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

17:59 27.05.2026
РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

16:21 27.05.2026
В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

16:20 27.05.2026
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ССО ЗСУ

15:53 27.05.2026
У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

У Мадяра висунули умову зустрічі із Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Рада ЄС призначила нового керівника EUAM Ukraine

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Шахрайську організацію викрили в Україні, її учасники оформлювали на громадян Латвії кредити та виводили гроші

На НВМК за перші 9 місяців відбулося 350 поховань українських Захисників і одна ексгумація

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

Петиція про заборону контактних зоопарків в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА