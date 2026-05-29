13:07 29.05.2026

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

В уламках ракети "Орєшнік", яку росіяни запустили проти України в останній обстріл, знайшли компоненти лише з Росії та Білорусі, повідомив радник президента з санкційної політики Владислав Власюк.

"Все, що ми знайшли зараз, – лише Росія і Білорусь", – сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Під час заходу журналістам продемонстрували уламки бортового комп’ютера "Орєшніка", які були знайдено після останнього масованого обстрілу.

За словами Власюка та присутніх експертів, компоненти до цієї ракети було вироблено до 2017 року.

Також Власюк зазначив, що точність "Орєшніка" низька, але не варто його недооцінювати.

 

