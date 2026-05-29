У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

У Польщі негативно прийняли рішення президента України Володимира Зеленського найменувати на честь героїв УПА елітний підрозділ Сил спеціальних операцій – в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава оцінює це "однозначно негативно", та повідомили, що порушать це питання під час переговорів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 травня присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. В указі президента сказано, що це зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська та зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

У п’ятницю вранці речник МЗС Польщі Мацей Вевюр прокоментував подію. "Ми однозначно негативно оцінюємо присвоєння українському підрозділу звання "Героїв УПА", – написав він у соцмережі Х. За його словами, це рішення ображає пам’ять про жертв цієї організації та завдає удару по діалогу між нашими народами. "Цим може скористатися російська пропаганда, яка прагне роз’єднати нас і підірвати підтримку України в її боротьбі за самооборону. Ми порушуємо це питання під час переговорів із нашими партнерами в Україні".

Як повідомило RMF 24, у четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром. Польська сторона висловила протест проти рішення Зеленського та заявила, що воно є болючим для поляків.

Polska Agencja Prasowa цитує президента Польщі Кароля Навроцького щодо цього питання: "Президент України, назвавши український підрозділ на честь "Героїв УПА", надав російській пропаганді найкращий матеріал і значний імпульс; я дуже критично ставлюся до цього рішення".