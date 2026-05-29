Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою оголосила в п’ятницю, що викликала посла РФ, щоб повідомити йому про заходи, які Румунія вживатиме на дипломатичному рівні після того, як російський безпілотник врізався в багатоквартирний будинок у Галаці.

"Цей інцидент має безпрецедентну серйозність. Я викликала посла Російської Федерації до штаб-квартири Міністерства закордонних справ сьогодні вдень. Його поінформують про заходи, які Румунія вживатиме на дипломатичному рівні у відповідь на цей інцидент. Важливо зазначити, що як вночі, так і сьогодні вранці і я, і міністр оборони повідомили наших союзників-партнерів, інші держави-члени Європейського Союзу. Наразі ми маємо реакцію солідарності з боку багатьох з них, і це дуже важливо, тому що жодна країна не стикається з цими ризиками сама. Ми відповімо на них з необхідною твердістю", – заявила Цою в ефірі румунського телеканалу TVR Info у п’ятницю.

Глава румунської дипломатії зазначила, що президент Нікушор Дан оголосить рішення щодо наступних кроків. "Ми ведемо переговори як з президентом, так і з прем’єр-міністром Румунії. Це сталося вночі та сьогодні вранці. Президент оголосить рішення щодо наступних кроків", – сказала Цою.

Дан скликав у п’ятницю о 11:00 засідання Вищої ради національної оборони та назвав удар російського дрона найсерйознішим з тих, що сталися на території Румунії з початку війни РФ проти України.

Безпілотник з вибуховим зарядом врізався в ніч на п’ятницю близько 2:00 у багатоквартирний будинок у Галаці. Після удару стався вибух та пожежа в квартирі на 10 поверсі. Близько 70 людей було евакуйовано або самостійно евакуювалися з будівлі. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до клінічної лікарні швидкої допомоги Галацького повіту.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-члені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.