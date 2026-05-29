Рада ЄС призначила нового керівника EUAM Ukraine

Рада ЄС призначила Корнелію Тейлор (Cornelia Taylor) новою головою місії Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine).

Вона розпочне свої обов’язки 1 липня 2026 року, змінивши Рольфа Гольмбо, повідомляє пресслужба Ради ЄС. Рішення було прийнято Політичним та безпековим комітетом 28 травня 2026 року.

У відповідності до довідки ЄС Корнелія Тейлор – німецька юристка з понад 20-річним досвідом управління складними операціями в умовах нестабільної безпеки. "Вона здобула великий міжнародний досвід, обіймаючи керівні посади в місіях ООН та ЄС у Косово, Демократичній Республіці Конго та Афганістані. З лютого 2024 року вона обіймала посаду заступниці голови місії ОБСЄ в Косово, зокрема з вересня 2024 року по травень 2025 року виконувала обов’язки голови місії". – деталізується в повідомленні.

EUAM Ukraine – це невиконавча цивільна місія, створена на запрошення української влади 22 липня 2014 року, яка надає підтримку конкретним заходам з реформ відповідно до стандартів ЄС та міжнародних принципів належного управління та прав людини, зокрема на підтримку зобов’язань України, пов’язаних зі вступом.

Мандат EUAM Ukraine було суттєво скориговано у 2022 році з урахуванням агресії Росії проти України. Відтоді місія також надає підтримку українській владі для сприяння розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів, скоєних у контексті неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України, інтегрованому управлінню кордонами та підтримці на звільнених територіях.

11 травня 2026 року Рада ЄС розширила мандат місії для протидії гібридним загрозам та підтримки реінтеграції ветеранів.

EUAM Ukraine має польові офіси в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. Польові офіси в Харкові та Маріуполі наразі не працюють. Місія складається з понад 400 міжнародних та місцевих співробітників.