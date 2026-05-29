Інтерфакс-Україна
Події
12:05 29.05.2026

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

2 хв читати
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном
Фото: https://www.facebook.com/NicusorDan.ro/

Президент Румунії Никушор Дан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте домовились продовжити співпрацю в рамках НАТО з метою зміцнення оборони Румунії та Східного флангу НАТО, зокрема за допомогою засобів протиповітряної оборони та засобів протидії безпілотним літальним апаратам.

Про це Дан написав за підсумками розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що сталася після інциденту в Галаці (Румунія) у п’ятницю.

"Я провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після найсерйознішого інциденту в сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку агресивної війни Росії проти України", – написав Дан у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Дан повідомив, що подякував генеральному секретарю та союзникам за їхню солідарність. За словами президента Румунії, він домовився з Рютте "про продовження тісної координації в рамках НАТО з метою зміцнення нашої оборони та Східного флангу, зокрема за допомогою засобів протиповітряної оборони та засобів протидії безпілотним літальним апаратам".

"Румунія є сильним союзником і не допустить, щоб агресія Росії проти України загрожувала безпеці румунських громадян", – резюмував він.

"Я рішуче засудив це неприйнятне порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність лежить на Російській Федерації, поведінка якої свідчить про повне нехтування міжнародним правом та безпекою громадян держави-члена НАТО", – додав він.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

Теги: #нато #румунія #дан_нікушор #бпла_рф #рютте

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

10:37 29.05.2026
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

10:08 29.05.2026
РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

09:17 29.05.2026
ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

22:09 28.05.2026
Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

18:04 27.05.2026
Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

У Польщі негативно відреагували на присвоєння елітному підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА

Рада ЄС призначила нового керівника EUAM Ukraine

Шахрайську організацію викрили в Україні, її учасники оформлювали на громадян Латвії кредити та виводили гроші

На НВМК за перші 9 місяців відбулося 350 поховань українських Захисників і одна ексгумація

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

Петиція про заборону контактних зоопарків в Києві не набрала необхідних голосів

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА