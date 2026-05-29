Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Президент Румунії Никушор Дан та генеральний секретар НАТО Марк Рютте домовились продовжити співпрацю в рамках НАТО з метою зміцнення оборони Румунії та Східного флангу НАТО, зокрема за допомогою засобів протиповітряної оборони та засобів протидії безпілотним літальним апаратам.

Про це Дан написав за підсумками розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що сталася після інциденту в Галаці (Румунія) у п’ятницю.

"Я провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після найсерйознішого інциденту в сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку агресивної війни Росії проти України", – написав Дан у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Дан повідомив, що подякував генеральному секретарю та союзникам за їхню солідарність. За словами президента Румунії, він домовився з Рютте "про продовження тісної координації в рамках НАТО з метою зміцнення нашої оборони та Східного флангу, зокрема за допомогою засобів протиповітряної оборони та засобів протидії безпілотним літальним апаратам".

"Румунія є сильним союзником і не допустить, щоб агресія Росії проти України загрожувала безпеці румунських громадян", – резюмував він.

"Я рішуче засудив це неприйнятне порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність лежить на Російській Федерації, поведінка якої свідчить про повне нехтування міжнародним правом та безпекою громадян держави-члена НАТО", – додав він.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано. Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.