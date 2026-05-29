Шахрайську організацію викрили в Україні, її учасники оформлювали на громадян Латвії кредити та виводили гроші

Українські та латвійські поліцейські викрили шахрайську організацію, учасники якої під виглядом повернення втрачених інвестицій оформлювали на іноземців кредити та виводили гроші через криптовалюту, повідомляється на сайті Національної поліції України в п’ятницю.

"Фігуранти з України телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичної компанії та переконували, що допоможуть повернути втрачені кошти. Насправді ж отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали кредити від їхнього імені, а в окремих випадках доводили людей до продажу майна або оформлення позик під заставу. Викрадені кошти виводили через криптовалюту. Таким чином зловмисники ошукали громадян щонайменше на 4 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Шахрайський кол-центр діяв на території Харківської області. Його учасники цілеспрямовано шукали людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери, та використовували їхню вразливість для повторного ошукання. Контакти потерпілих купували в інших шахрайських груп, отримували від пов’язаних осіб або знаходили у даркнеті. Оскільки шахраї не володіли латвійською мовою, вони змушували потерпілих переходити на російську, аргументуючи це тим, що вони вчили її в школі та "все одно розуміють".

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з кіберполіцейськими Харківської області та оперативниками Служби безпеки України в Харківській області за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у взаємодії з правоохоронними органами Латвії.

У межах спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків на території Харкова та Харківської області. П’ятьох учасників затримано, їм повідомили про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав двом ключовим фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, трьом іншим – цілодобовий домашній арешт.