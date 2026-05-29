На НВМК за перші 9 місяців відбулося 350 поховань українських Захисників і одна ексгумація

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші дев’ять місяців з відкриття відбулося 350 поховань українських Захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"На Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 105 поховань загиблих (померлих) Захисників відповідно до статті 15-1 закону, з яких 13 – у Колумбарній стіні. Із них одне – перепоховання урни з прахом із колумбарної ніші іншого кладовища до Колумбарної стіни на Національному військовому меморіальному кладовищі", – розповіли агентству у міністерстві.

Крім того, за цей період здійснено 245 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців і поліцейських.

Таким чином, за останні три місяці на меморіальному кладовищі відбулося 131 поховання.

"Також було проведено одну ексгумацію останків встановленої загиблої (померлої) особи. Таким чином, станом на сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховано 349 загиблих (померлих) Захисників та Захисниць", – розповіли у відомстві.

Серед іншого, 25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

"Зазначимо, що більшість звернень щодо організації поховання опрацьовуються максимально оперативно. Тому сім’ям, які виявили бажання здійснити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, ДУ "НВМК" забезпечує організацію церемонії та необхідних процедур у найкоротші строки. Водночас звернення стосовно перепоховання або встановлення кенотафів потребують додаткового опрацювання документів та проходження окремих процедур, передбачених законодавством, тому їх опрацювання може тривати довше", – йдеться у відповіді агентству.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

За участю президента Володимира Зеленського 29 серпня 2025 року на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлено. Це стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.