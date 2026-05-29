11:47 29.05.2026

На НВМК за перші 9 місяців відбулося 350 поховань українських Захисників і одна ексгумація

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перші дев’ять місяців з відкриття відбулося 350 поховань українських Захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

"На Національному військовому меморіальному кладовищі здійснено 105 поховань загиблих (померлих) Захисників відповідно до статті 15-1 закону, з яких 13 – у Колумбарній стіні. Із них одне – перепоховання урни з прахом із колумбарної ніші іншого кладовища до Колумбарної стіни на Національному військовому меморіальному кладовищі", – розповіли агентству у міністерстві.

Крім того, за цей період здійснено 245 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців і поліцейських.

Таким чином, за останні три місяці на меморіальному кладовищі відбулося 131 поховання.

"Також було проведено одну ексгумацію останків встановленої загиблої (померлої) особи. Таким чином, станом на сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховано 349 загиблих (померлих) Захисників та Захисниць", – розповіли у відомстві.

Серед іншого, 25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

"Зазначимо, що більшість звернень щодо організації поховання опрацьовуються максимально оперативно. Тому сім’ям, які виявили бажання здійснити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, ДУ "НВМК" забезпечує організацію церемонії та необхідних процедур у найкоротші строки. Водночас звернення стосовно перепоховання або встановлення кенотафів потребують додаткового опрацювання документів та проходження окремих процедур, передбачених законодавством, тому їх опрацювання може тривати довше", – йдеться у відповіді агентству.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

За участю президента Володимира Зеленського 29 серпня 2025 року на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлено. Це стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 29.05.2026
Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

09:46 29.05.2026
Захисники, які повністю або частково втратили зір, отримають до 95 тис. грн одноразової допомоги – Мінветеранів

21:59 26.05.2026
Перевезення вантажів за 4 міс.-2026 зросли на 5%, а пасажирів скоротились на 7% – Держстат

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

00:03 16.05.2026
Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

21:20 15.05.2026
Темпи сівби зернових за тиждень зросли на 31,9%, проте відставання від посівної-2025 ще більше 20%

00:37 15.05.2026
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

12:18 30.04.2026
Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

15:04 09.04.2026
1000 тіл повернуто в Україну в рамках репатріаційних заходів з РФ

16:10 03.04.2026
Російський БпЛА атакував територію НВМК, є ушкодження будівель, люди та місця поховань не постраждали

