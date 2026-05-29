Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з нещодавнім вторгненням російського БпЛА у повітряний простір Румунії наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони не тільки задля захисту України, а і задля безпеки усього Чорноморського регіону та Європи в цілому, заявив про готовність до співпраці.

"Нещодавнє вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи", – написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, посилення підтримки України та "збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні. Зміцнення протиповітряної оборони України також є стратегічним завданням – не тільки для захисту нашої країни, а й для зменшення ризиків для наших сусідів ".

"Україна твердо стоїть на боці Румунії. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз", – наголосив він.

Як повідомлялося з посиланням на Міноборони Румунії, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-члені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.