11:44 29.05.2026

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з нещодавнім вторгненням російського БпЛА у повітряний простір Румунії наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони не тільки задля захисту України, а і задля безпеки усього Чорноморського регіону та Європи в цілому, заявив про готовність до співпраці.

"Нещодавнє вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи", – написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, посилення підтримки України та "збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні. Зміцнення протиповітряної оборони України також є стратегічним завданням – не тільки для захисту нашої країни, а й для зменшення ризиків для наших сусідів ".

"Україна твердо стоїть на боці Румунії. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз", – наголосив він.

Як повідомлялося з посиланням на Міноборони Румунії, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-члені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

11:34 29.05.2026
Сибіга: Є доручення президента щодо заміни послів України в низці держав

10:08 29.05.2026
РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

21:40 28.05.2026
Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

21:49 27.05.2026
Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

18:56 27.05.2026
Сибіга розпочав візит на Кіпр із переговорів з нідерландським колегою

23:03 26.05.2026
Україна прагне стратегічного партнерства з Африкою та спільної боротьби з дезінформацією РФ – Сибіга

22:51 26.05.2026
Сибіга: Україна планує перевищити довоєнний товарообіг з Африкою у $6,7 млрд і відкриє нові дипмісії

