11:27 29.05.2026

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

Ремонтні бригади АТ "Запоріжжяобленерго", що працюють на прифронтових територіях, заради безпеки енергетиків під час аварійно-відновлювальних робіт почали застосовувати БПЛА, повідомила компанія в п’ятницю.

"Аби мінімізувати небезпеку для наших працівників, залучили до енергетики набутий нашими військовими досвід "розвідки" за допомогою БПЛА. Вже кілька місяців фахівці навчають наших "ремонтників" керувати дронами, аби дистанційно виявляти місця пошкоджень обладнання, залишаючись при цьому у безпечнішому місці", – зазначив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами, працівникам компанії щодня доводиться працювати в екстремальній близькості від лінії фронту і чим довше бригади там знаходяться – тим вищими є ризики. При цьому для відновлення, до прикладу, повітряної лінії, спочатку треба оглянути кілька кілометрів цієї лінії та знайти місце її пошкодження, на що можуть піти години в умовах, коли за межами населених пунктів немає, де укритися. Тому під час огляду обладнання енергетики є максимально уразливими для ворожих обстрілів.

Наразі в компанії завдяки помічнику генерального директора Станіславу Жадану вдалося залучити до навчання провідних експертів у галузі БПЛА, узагальнити та розпочати впровадження накопиченого ними досвіду у свою діяльність.

"Вже маємо перших "випускників" – кілька ремонтних бригад успішно завершили навчання керуванню дронами та вже використовують їх під час аварійно-відновлювальних робіт", – констатував очільник "Запоріжжяобленерго".

Процес триває в координації із військовими, налагодженій за сприяння Запорізької ОВА. Паралельно опрацьовується питання забезпечення необхідним обладнанням.

ВМС за добу знищили 29 "Шахедів/Гербер"

