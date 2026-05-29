Петиція про заборону контактних зоопарків в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити діяльність контактних зоопарків на території столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 30 березня і станом на 29 травня петиція набрала лише 1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Контактні зоопарки передбачають постійний фізичний контакт відвідувачів із тваринами, що створює для них хронічний стрес, перевтому та підвищений ризик травм. Більшість тварин у таких закладах не мають можливості уникнути контакту з людьми, що суперечить базовим принципам гуманного поводження з тваринами", – йшлося у петиції.

Автор петиції заявляв, що наукові та ветеринарні дослідження показують, що постійний контакт із великою кількістю людей, шум, яскраве освітлення та неможливість усамітнитися викликають у тварин поведінкові розлади, ослаблення імунітету та скорочення тривалості життя, і особливо це стосується диких і екзотичних видів, для яких такі умови є неприродними.

Крім того, на його думку контактні зоопарки створюють ризики для здоров’я людей через можливу передачу зоонозних інфекцій.

У зв’язку з цим він просить: заборонити діяльність контактних зоопарків на території міста Києва; внести відповідні зміни до місцевих правил утримання та використання тварин; сприяти розвитку гуманних форм екологічної освіти, які не передбачають примусового контакту з тваринами.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року у центрі Києва пройшов Всеукраїнський марш на захист тварин від жорстокого поводження. Учасники акції виступали за цирк без тварин, за заборону хутрових ферм, за заборону притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.