Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Жителька Києва отримала поранення на вулиці в Печерському районі та була госпіталізована в тяжкому стані після того, як на паркінгу, повз який вона проходила, чоловік вирішив самостійно усунути несправність зброї та, не дотримуючись правил техніки безпеки, здійснив постріл, який пробив металевий ролет та влучив їй у живіт.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані", – повідомляється на сайті поліції Києва у п’ятницю.

Стрілка, який травмував жінку, місцевого мешканеця, затримали. Під час обушку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили декілька найменувань зброї та набоїв до неї. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва повідомляє, що чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав із власного автомобіля помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність, здійснив постріл. Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік. Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні.