Інтерфакс-Україна
Події
11:22 29.05.2026

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

2 хв читати

Жителька Києва отримала поранення на вулиці в Печерському районі та була госпіталізована в тяжкому стані після того, як на паркінгу, повз який вона проходила, чоловік вирішив самостійно усунути несправність зброї та, не дотримуючись правил техніки безпеки, здійснив постріл, який пробив металевий ролет та влучив їй у живіт. 

"До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані", – повідомляється на сайті поліції Києва у п’ятницю.

Стрілка, який травмував жінку, місцевого мешканеця, затримали. Під час обушку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили декілька найменувань зброї та набоїв до неї. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва повідомляє, що чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав із власного автомобіля помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність, здійснив постріл. Одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік. Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота з  ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Теги: #київ #рушниця #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

21:26 28.05.2026
Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

19:47 28.05.2026
У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

19:28 28.05.2026
Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

17:06 28.05.2026
Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

19:18 27.05.2026
Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

17:14 27.05.2026
Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

12:46 27.05.2026
День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

12:19 27.05.2026
У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

Бідний про виїзд чоловіків 18-22 років: Катастрофічної картини немає, Україна не будує "залізної завіси"

Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА