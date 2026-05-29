11:18 29.05.2026

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що новий законопроєкт про Державне бюро розслідування (ДБР) буде подано в грудні 2026 року.

"Наразі відбувається функціональний аналіз Державного бюро розслідувань. До кінця року має бути напрацьований новий законопроєкт і внесений в Раду – грудень 2026 року", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За її словами, якщо уряд встигне раніше узгодити позицію між Європейським Союзом і профільним комітетом – законопроєкт внесуть раніше.

13:19 28.05.2026
Рада підтримала за основу законопроєкт про базову соціальну допомогу

13:10 28.05.2026
Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

12:45 28.05.2026
ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

12:12 28.05.2026
У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

12:02 28.05.2026
Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

11:16 27.05.2026
Рада підтримала в 1-му читанні урядовий законопроєкт щодо медекспертизи ВЛК для іноземців

12:10 25.05.2026
Фінкомітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт щодо звільнення від ПДВ постачання НРК до кінця воєнного стану

16:34 20.05.2026
ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

10:54 20.05.2026
Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

10:26 19.05.2026
Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

