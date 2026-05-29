Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що новий законопроєкт про Державне бюро розслідування (ДБР) буде подано в грудні 2026 року.

"Наразі відбувається функціональний аналіз Державного бюро розслідувань. До кінця року має бути напрацьований новий законопроєкт і внесений в Раду – грудень 2026 року", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За її словами, якщо уряд встигне раніше узгодити позицію між Європейським Союзом і профільним комітетом – законопроєкт внесуть раніше.