11:15 29.05.2026

Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував плани щодо розширення мандату спеціального посла МЗС, відповідального за співпрацю з білоруською опозицією.

"Ми плануємо розширювати мандат, повноваження призначеного посла з особливих відносин, відповідального за напрям Білорусі чи контактів з демократичними силами. Тому ми зараз це обговорюємо. Ми зробили перший крок інституалізації і більш системного підходу", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Сибіга додав, що МЗС, зокрема, буде консультуватися з народними депутатами стосовно того, які сфери додатково охопити в рамках повноважень новопризначеного посла.

"І обов’язково це зробимо в короткій перспективі", – додав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на початку січня заявив про намір призначити уповноваженого з питань Білорусі та наголосив на необхідності підтримки демократичних сил у цій країні.

15 травня директор Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", кандидат історичних наук Ярослав Чорногор повідомив, що призначений послом з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

