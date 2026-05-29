Бідний про виїзд чоловіків 18-22 років: Катастрофічної картини немає, Україна не будує "залізної завіси"

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що прийняття рішення про дозвіл перетнути державний кордон чоловікам у віці 18-22 років не призвело до катастрофічної картини з виїздом.

"Ми розглядаємо цю постанову як таку, яка створює умови для нашої молоді, щоб вона могла вільно виїжджати за кордон, набувати освіту і з новими навичками повертатися в Україну. Також треба враховувати, що на момент введення її в дію, велика кількість наших студентів перебувала на навчанні за кордоном і задля того, щоб вони могли тримати зв’язок зі своїми близькими, батьками і залишатися частиною українського суспільства, вони також мають можливість вільно перетинати кордон. Ми будуємо вільну країну і не будуємо нові залізні завіси", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Міністр зазначив, що немає прямої кореляції між статистикою виїздів і ухваленням постанови.

За його словами, відразу почали виїжджати люди, які довгий час не могли цього зробити, але частина з них повертається.

"Тому тут немає катастрофічної картини з виїздом і з тим, щоб вони залишалися там на постійно (на постійній основі – ІФ-У)", – наголосив Бідний.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2025 року в Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком, але зазначили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22р. не становить.

Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому зазначається, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня 2025 року до Польщі в’їхало близько 45300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня 2025 року, а до жовтня вона зросла до 1,4-1,8 тис. на тиждень.

24 листопада 2025 року видання "Українська правда. Життя" з посиланням на Генеральну інспекцію Прикордонної поліції Румунії повідомило, що за місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в’їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тис. перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Раніше видання також повідомляло, що на в’їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тис. перетинів кордонуукраїнцями віком 18-22 роки.