10:52 29.05.2026

Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

Фото: Червоний Хрест України

Програма фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста (УЧХ) для ветеранів та ветеранок, які втратили зір внаслідок війни, стартує з 1 липня.

"Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір, зможуть отримати до 95 тисяч гривень допомоги від Українського Червоного Хреста для придбання необхідних адаптаційних засобів та облаштування житлового простору відповідно до власних потреб", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Програма передбачає 26 категорій адаптаційних гаджетів і побутових рішень на вибір, які покликані допомогти 345 ветеранам та ветеранкам відновити незалежність у повсякденному житті, підвищити рівень безпеки та адаптуватися до нових умов. Одноразова виплата здійснюватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги.

В УЧХ нагадали, що Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації спільного проєкту Українського Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів, спрямованого на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Під час підготовки програми команда УЧХ провела опитування та серію консультацій для визначення реальних потреб людей після втрати зору. На основі отриманих результатів було сформовано перелік адаптаційних гаджетів і побутових рішень, які допомагають зробити повсякденне життя таких осіб більш самостійним, безпечним і комфортним. Саме цей перелік ліг в основу програми.

Ініціатива впроваджується Українським Червоним Хрестом за підтримки FCDO.

Теги: #фіндопомога #ветерани #втрата_зору #тчху #учх

09:46 29.05.2026
Захисники, які повністю або частково втратили зір, отримають до 95 тис. грн одноразової допомоги – Мінветеранів

19:06 28.05.2026
