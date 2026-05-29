Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

За даними української влади, за кордоном вимушено перебуває близько 8 мільйонів українців, а не 6 мільйонів, Україна обговорює з партнерами кроки щодо створення умов для повернення громадян додому, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За нашими даними, навіть не 6, а 8 мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Сибіга наголосив, що українська сторона обговорює ці питання з партнерами. Втім, за його словами, "не всі країни зацікавлені в поверненні українців".

"Враховуючи внесок наших громадян у розбудову економіки, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах, тому фактично нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися", – пояснив глава МЗС.

Також він нагадав, що зокрема в Швейцарії є спеціальна програма для стимулювання повернення громадян України, тому Київ веде відповідну комунікацію і з іншими країнами.

"Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як матеріально-фінансово підтримати майбутнє або й теперішнє повернення українців додому", – сказав міністр.