Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Станом на ранок 29 травня внаслідок російських дронових та артилерійських ударів є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в п’ятницю.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та сильних поривів вітру на ранок п’ятниці повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

За інформацією "Укренерго", наразі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і сьогодні, 29 травня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер. Відповідно 28 травня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 27 травня.

Як наголосили в НЕК, активне енергоспоживання сьогодні в п’ятницю доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.