10:47 29.05.2026

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Станом на ранок 29 травня внаслідок російських дронових та артилерійських ударів є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в п’ятницю.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та сильних поривів вітру на ранок п’ятниці повністю або частково були знеструмлені близько 20 населених пунктів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

За інформацією "Укренерго", наразі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і сьогодні, 29 травня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер. Відповідно 28 травня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у середу, 27 травня.

Як наголосили в НЕК, активне енергоспоживання сьогодні в п’ятницю доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Теги: #знеструмлення #негода #обстріли

10:20 29.05.2026
Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

09:56 29.05.2026
Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області

09:12 29.05.2026
Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

18:57 28.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

