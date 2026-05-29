Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив порушення повітряного простору Румунії та міжнародного права російським дроном та запевнив в посиленні тиску на Росію.

Відповідний допис він зробив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Повна солідарність та підтримка Румунії після катастрофи російського безпілотника на житловому будинку в Галаці, в результаті якої постраждали цивільні особи. Ескалація Росією на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною. Я найрішучіше засуджую це порушення національного повітряного простору Румунії та міжнародного права", – заявив Кошта.

Президент Європейської ради запевнив, що ЄС єдиний у посиленні тиску на Росію шляхом санкцій та зміцнення обороноздатності, зокрема вздовж нашого східного кордону.