Інтерфакс-Україна
Події
10:37 29.05.2026

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

1 хв читати
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив порушення повітряного простору Румунії та міжнародного права російським дроном та запевнив в посиленні тиску на Росію.

Відповідний допис він зробив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Повна солідарність та підтримка Румунії після катастрофи російського безпілотника на житловому будинку в Галаці, в результаті якої постраждали цивільні особи. Ескалація Росією на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною. Я найрішучіше засуджую це порушення національного повітряного простору Румунії та міжнародного права", – заявив Кошта.

Президент Європейської ради запевнив, що ЄС єдиний у посиленні тиску на Росію шляхом санкцій та зміцнення обороноздатності, зокрема вздовж нашого східного кордону.

Теги: #кошта #румунія #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 29.05.2026
РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

09:17 29.05.2026
ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

12:32 28.05.2026
Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

13:53 27.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

15:38 24.05.2026
Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

11:25 24.05.2026
У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

10:24 22.05.2026
Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

14:57 18.05.2026
В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

Петиція про заборону контактних зоопарків в Києві не набрала необхідних голосів

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

Бідний про виїзд чоловіків 18-22 років: Катастрофічної картини немає, Україна не будує "залізної завіси"

Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА