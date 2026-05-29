Інтерфакс-Україна
Події
10:32 29.05.2026

Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний

2 хв читати
Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний
Фото: Facebook @taras.kachka

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що робота над всіма рекомендаціями так званого комюніке "Качки-Кос" триває і немає жодних зривів термінів.

"Всі 10 пунктів знаходяться в роботі. Один з пунктів точно виконаний, ми вдячні парламенту за схвалення закону про цифровізацію виконавчого провадження. Інші законопроєкти разом з Європейською комісією узгоджуються. І щодо змін в Кримінальний процесуальний кодекс, і щодо ДБР, і щодо ВККС. Ми намагаємося ті негативні уроки минулого відкалібрувати  в цих законопроєктах для того, щоб вони були сприйняті і в залі, і відповідали європейським вимогам", – сказав Качка під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Він додав, що є домовленість, що всі ці завдання виконуватимуться в межах року, тому немає жодних зривів термінів.

"Вони відповідають бенчмаркам, які відображені в першому кластері, тому відкриття першого кластеру теж буде додатковим поштовхом. Все нормально і під контролем, робота йде по всіх пунктах", – наголосив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, у спільній заяві комісара з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи в грудні 2025 року йшлося, що Україна має вжити низку заходів з реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступного 2026 року, зокрема, ухвалити комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства.

Крім того, передбачалося, що Україна сприяти посиленню незалежності НАБУ і САП та захисту їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу шляхом чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні, а також сприяти розширенню юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику на основі наявної незалежної оцінки.

Теги: #качка_кос #комюніке

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 17.01.2025
Міністерська зустріч Україна - Південно-Східна Європа вперше відбулася в Києві, країни ухвалили спільне комюніке

Міністерська зустріч Україна - Південно-Східна Європа вперше відбулася в Києві, країни ухвалили спільне комюніке

14:59 23.08.2024
Зеленський: Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

Зеленський: Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

21:06 22.08.2024
Спільне комюніке щодо енергетичної безпеки України затвердили представники понад 40 країн

Спільне комюніке щодо енергетичної безпеки України затвердили представники понад 40 країн

14:06 05.08.2024
Ботсвана підписала комюніке Саміту миру - Зеленський

Ботсвана підписала комюніке Саміту миру - Зеленський

23:20 26.06.2024
До комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга - Зеленський

До комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга - Зеленський

17:51 26.06.2024
До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна, його підтримали вже 83 держави та 5 організацій - МЗС Швейцарії

До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна, його підтримали вже 83 держави та 5 організацій - МЗС Швейцарії

22:38 25.06.2024
До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

10:20 20.06.2024
Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

14:22 19.06.2024
Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру

Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

"Запоріжжяобленерго" почало здійснювати огляд обладнання в "сірій зоні" за допомогою дронів

Петиція про заборону контактних зоопарків в Києві не набрала необхідних голосів

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

Бідний про виїзд чоловіків 18-22 років: Катастрофічної картини немає, Україна не будує "залізної завіси"

Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА