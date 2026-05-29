Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що робота над всіма рекомендаціями так званого комюніке "Качки-Кос" триває і немає жодних зривів термінів.

"Всі 10 пунктів знаходяться в роботі. Один з пунктів точно виконаний, ми вдячні парламенту за схвалення закону про цифровізацію виконавчого провадження. Інші законопроєкти разом з Європейською комісією узгоджуються. І щодо змін в Кримінальний процесуальний кодекс, і щодо ДБР, і щодо ВККС. Ми намагаємося ті негативні уроки минулого відкалібрувати в цих законопроєктах для того, щоб вони були сприйняті і в залі, і відповідали європейським вимогам", – сказав Качка під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Він додав, що є домовленість, що всі ці завдання виконуватимуться в межах року, тому немає жодних зривів термінів.

"Вони відповідають бенчмаркам, які відображені в першому кластері, тому відкриття першого кластеру теж буде додатковим поштовхом. Все нормально і під контролем, робота йде по всіх пунктах", – наголосив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, у спільній заяві комісара з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи в грудні 2025 року йшлося, що Україна має вжити низку заходів з реалізації антикорупційної політики та політики верховенства права в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступного 2026 року, зокрема, ухвалити комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства.

Крім того, передбачалося, що Україна сприяти посиленню незалежності НАБУ і САП та захисту їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу шляхом чіткого розмежування слідчих повноважень між органами досудового розслідування та встановлення чітких правил щодо запобігання та врегулювання конфліктів юрисдикції у кримінальному провадженні, а також сприяти розширенню юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику на основі наявної незалежної оцінки.