10:20 29.05.2026

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Фото: АМПУ

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про знеструмлення на півдні області та пожежі на трьох суднах після російської атаки в ніч на п’ятницю.

"Наші сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте повністю уникнути наслідків не вдалося. На півдні Одещини через пошкодження ліній електропередач було знеструмлено близько 4 тис абонентів. На щастя, постраждалих немає. Енергетики вже працюють над відновленням світла", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання ворожих БпЛА у три торговельні судна під прапором Вануату, Коморських острові та Панами, які рухалися українським морським коридором.

"Унаслідок влучань виникли пожежі, які ліквідовані силами екіпажів. На одному із суден зазнали ушкоджень двоє членів екіпажу, громадяни іноземної держави. Обійшлося без госпіталізації, необхідну допомогу їм надано на місці. Рух морським коридором триває", – повідомив Кіпер.

Раніше військово-морські сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямував до Туреччини з Одеської області під прапором Вануату, внаслідок чого виникла пожежа, постраждали дві людини, яких оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗСУ та доставлено до медичного закладу. Пожежу вдалося швидко локалізувати.

10:47 29.05.2026
Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

