Інтерфакс-Україна
10:11 29.05.2026

Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

Фото: Єгор Шуміхін

Кабінет міністрів України унормував здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) членів сім’ї видатних борців за незалежність України.

Згідно з постановою №672 від 27 травня, уряд виклав у новій редакції порядок здійснення перепоховання на Меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у ХХ ст.

Серед іншого, в новій редакції унормовано, що на Військовому кладовищі у виняткових випадках разом із загиблим (померлим) може здійснюватися одночасне перепоховання членів його сім’ї за рішенням спеціальної комісії, утвореної Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

До складу спецкомісії входять представники УІНП, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства оборони, Національної академії наук, громадських організацій, що провадять діяльність у сфері відновлення та збереження національної пам’яті.

Зазначається, що у разі погодження, перепоховання таких членів сім’ї здійснюється в одній могилі та із встановленням однієї намогильної споруди відповідно до затвердженого урядом зразка.

Як повідомлялося, 25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Після оприлюднення фото з поховання, в соціальних мережах почалася дискусія щодо вигляду намогильної плити Софії Федак-Мельник, яка суттєво відрізнялася від плити чоловіка. Зокрема, пропонувалися ідеї встановлювати одну плиту на двох, як це практикується на військових кладовищах в деяких інших країнах.

16:24 27.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: родина не проти перепоховати Бандеру, але є застереження щодо безпеки могили під час війни

14:05 26.05.2026
Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

13:19 26.05.2026
Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

12:58 25.05.2026
Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

11:10 25.05.2026
Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

18:22 22.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

13:46 21.05.2026
Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

11:27 20.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

08:59 19.05.2026
Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

16:10 03.04.2026
Російський БпЛА атакував територію НВМК, є ушкодження будівель, люди та місця поховань не постраждали

