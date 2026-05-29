Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

Фото: Єгор Шуміхін

Кабінет міністрів України унормував здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) членів сім’ї видатних борців за незалежність України.

Згідно з постановою №672 від 27 травня, уряд виклав у новій редакції порядок здійснення перепоховання на Меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у ХХ ст.

Серед іншого, в новій редакції унормовано, що на Військовому кладовищі у виняткових випадках разом із загиблим (померлим) може здійснюватися одночасне перепоховання членів його сім’ї за рішенням спеціальної комісії, утвореної Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

До складу спецкомісії входять представники УІНП, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства оборони, Національної академії наук, громадських організацій, що провадять діяльність у сфері відновлення та збереження національної пам’яті.

Зазначається, що у разі погодження, перепоховання таких членів сім’ї здійснюється в одній могилі та із встановленням однієї намогильної споруди відповідно до затвердженого урядом зразка.

Як повідомлялося, 25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали за на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Після оприлюднення фото з поховання, в соціальних мережах почалася дискусія щодо вигляду намогильної плити Софії Федак-Мельник, яка суттєво відрізнялася від плити чоловіка. Зокрема, пропонувалися ідеї встановлювати одну плиту на двох, як це практикується на військових кладовищах в деяких інших країнах.