РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

Президентка Молдови Майя Санду засудила дронову атаку РФ по румунському Галацу та висловила солідарність із Румунією.

"Я рішуче засуджую російські дрони, які атакують румунів у їхніх домівках. Це серйозно. Республіка Молдова виражає повну солідарність з Румунією та бажає швидкого одужання пораненим у Галаці", – написала Санду в Х в п’ятницю.

"Росія становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена", – додала президентка Молдови.

Як повідомлялося, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці, спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку. Двоє людей отримали легкі поранення, жителів будинку було евакуйовано.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку РФ та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь. Румунія також поінформувала союзників і генерального секретаря НАТО про обставини інциденту та звернулася з проханням прискорити передачу засобів боротьби з безпілотниками.