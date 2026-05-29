Суд призначив заставу екссудді Верховного Суду, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у справі групи "Фінанси і кредит"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді застави до колишнього судді Верховного Суду у справі щодо групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, розмір застави – 900 тис. грн, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) у Телеграмі у п’ятницю.

"Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави ще до двох підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному суді. Мова йде про чинного та колишнього суддів Верховного суду. Згідно з рішеннями суду до підозрюваних застосовано заставу в розмірі відповідно 3 млн грн та 900 тис. грн.", – йдеться у повідомленні САП.

Агентство "Інтерфакс-Україна" 25 травня вже повідомляло про рішення суду щодо застави діючому судді ВС запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 3 млн грн.

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), ВАКС обрав запобіжний захід судді Верховного суду у відставці Олександру Прокопенку. "(…) Прокопенко підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. Під час обшуку було віднайдено 2300 доларів. Захист та Прокопенко пояснюють, що ці кошти потрапили до нього через обмінник валюти", повідомили у ЦПК у Телеграм у п’ятницю за результатами розгляду справи у суді.

Крім того, як повідомляє ЦПК, "згідно із показаннями ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, Прокопенко, не дивлячись на те що голосував проти рішення, отримав кошти як "подяка всім суддям".

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили про підозру суддям Верховного Суду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси й кредит" Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго у березні-квітні 2023 року через посередника передав $2,7 млн адвокату, аби той передав ці кошти Князєву та іншим суддям Верховного Суду для ухвалення "потрібного" рішення.

Суд вже визначив заставу судді Ірині Григор’євій – 2,5 млн грн, судді Ігорю Желєзному – 2 млн грн, судді Жанні Єленіній 3 млн грн. Судді подали апеляцію на ці рішення.

Як повідомлялося, 19 травня САП та НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" – бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді. За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного суду", – інформували в САП.

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князева та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

В липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

21 травня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн двом суддям Верховного суду, які фігурують у справі.