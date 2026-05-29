10:02 29.05.2026

Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

Спроби РФ виправдати ескалацію у війні в Україні є марними і переважна більшість міжнародної спільноти засудила ці дії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після проведення засідання Ради безпеки ООН, ініційованого Україною після масованого обстрілу українських міст та інфраструктури.

"Переважна більшість міжнародної спільноти об’єдналася в засудженні цих нападів та неприйнятних погроз проти іноземних дипломатичних місій. Документація – це недостатньо. Тепер ми очікуємо, що глобальна спільнота вживе рішучих дій, які посилять політичний та економічний тиск на агресора, змусивши Москву нарешті припинити цю війну", – написав Сибіга в Х у п’ятницю.

При цьому він подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Ґуттерішу за "передачу чіткого, недвозначного послання: будь-який тривалий і справедливий мир повинен бути міцно вкорінений у Статуті ООН та міжнародному праві".

