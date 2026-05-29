Інтерфакс-Україна
Події
09:56 29.05.2026

Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області

1 хв читати
Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області
Фото: ДСНС

Сільська школа в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району та чотири будинки в Корюківському районі Чернігівської області були знищені внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на п’ятницю, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі дві ворожі "герані" знищили школу в селі Семенівської громади. Діти там навчалися дистанційно", – написав Чаус в Телеграм.

Крім того, за його словами у громадах Чернігівського району ударами російських дронів "Гербера" були пошкоджені підприємство і житло. Назви населених пунктів та кількість пошкодженого житла очільник обладміністрації не уточнив.

"Корюківський район. В одному селі FPV-дрони знищили чотири житлові будинки – оселі згоріли. В іншому селі пошкоджена автівка і господарська будівля", – повідомив Чаус, додавши, що всього окупанти протягом минулої доби здійснили 18 обстрілів території області.

Про постраждалих не повідомляється.

Теги: #чернігівська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 29.05.2026
Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

Є нові відключення внаслідок обстрілів в шести областях, негода знеструмила ще 20 н. п. у трьох регіонах – "Укренерго"

09:12 29.05.2026
Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

07:18 29.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

18:57 28.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ОСТАННЄ

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

Віцепрем'єр: Усі 10 пунктів комюніке "Качки-Кос" перебувають у роботі, один уже точно виконаний

Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

РФ становить небезпеку для всіх і повинна бути зупинена – Санду про удари по Галацу

Суд призначив заставу екссудді Верховного Суду, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у справі групи "Фінанси і кредит"

Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

Захисники, які повністю або частково втратили зір, отримають до 95 тис. грн одноразової допомоги – Мінветеранів

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА