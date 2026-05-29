Окупанти знищили школу та 4 будинки на півночі Чернігівської області

Сільська школа в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району та чотири будинки в Корюківському районі Чернігівської області були знищені внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на п’ятницю, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі дві ворожі "герані" знищили школу в селі Семенівської громади. Діти там навчалися дистанційно", – написав Чаус в Телеграм.

Крім того, за його словами у громадах Чернігівського району ударами російських дронів "Гербера" були пошкоджені підприємство і житло. Назви населених пунктів та кількість пошкодженого житла очільник обладміністрації не уточнив.

"Корюківський район. В одному селі FPV-дрони знищили чотири житлові будинки – оселі згоріли. В іншому селі пошкоджена автівка і господарська будівля", – повідомив Чаус, додавши, що всього окупанти протягом минулої доби здійснили 18 обстрілів території області.

Про постраждалих не повідомляється.