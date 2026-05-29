09:46 29.05.2026

Захисники, які повністю або частково втратили зір, отримають до 95 тис. грн одноразової допомоги – Мінветеранів

Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів України та Українського Червоного Хреста (УЧХ), спрямованого на підтримку ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"У межах ініціативи 345 ветеранів та ветеранок зможуть отримати одноразову грошову допомогу від Українського Червоного Хреста у розмірі до 95 тисяч гривень для облаштування побуту та створення більш комфортного й безпечного житлового простору", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. 

У відомстві наголосили, що програма спрямована не лише на вирішення побутових питань, її мета – підтримати відновлення, адаптацію та гідне повернення ветеранів та ветеранок через створення більш доступних, комфортних і безпечних умов для повсякденного життя.

Програма стартує з 1 липня 2026 року.

