09:20 29.05.2026

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російське вторгнення безпілотників у Румунію, внаслідок якого постраждали цивільні, означає перетин Росією "ще однієї межі" у війні проти України.

"Війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Російське вторгнення безпілотників вдарило по густонаселеній території в Румунії, поранивши цивільних осіб. На території ЄС", – написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

За її словами, Європейський Союз "повністю солідарний з Румунією та її народом".

Глава Єврокомісії також заявила, що ЄС продовжить посилювати безпеку та стримування, особливо на східному кордоні, а також нарощувати тиск на Росію.

"Ми готуємо 21-й пакет санкцій", – додала фон дер Ляєн.

Теги: #румунія #реакція #ляєн #бпла_рф

