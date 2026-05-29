ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

Сили оборони минулої ночі та станом на 8:30 знешкодили 217 ворожих БпЛА із 232, що атакували Україну, зафіксовано влучання балістичної ракети "Іскандер" та 14 ударних безпілотників, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 29 травня (з 18:00 28 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської обл. – рф а також 232 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда с ТОТ АР Крим", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі України – декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголосили у ПС ЗСУ.