Інтерфакс-Україна
Події
09:17 29.05.2026

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони минулої ночі та станом на 8:30 знешкодили 217 ворожих БпЛА із 232, що атакували Україну, зафіксовано влучання балістичної ракети "Іскандер" та 14 ударних безпілотників, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 29 травня (з 18:00 28 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської обл. – рф а також 232 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда с ТОТ АР Крим", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі України – декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголосили у ПС ЗСУ. 

01:28 29.05.2026
Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Прем'єр Швеції прийме в четвер президента України

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення української ППО

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

ППО України збила 150 зі 163 БпЛА, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях

