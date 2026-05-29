Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Російські війська вчора ввечері, 28 травня, атакували за допомогою БПЛА три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами, що прямували Українським морським коридором.

Згідно з повідомленням Адміністрації морських портів України (АМПУ) в Телеграм у пʼятницю, внаслідок влучань на борту виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів.

"На одному із суден двоє членів екіпажу зазнали легких поранень. Їм надали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

В АМПУ наголосили, що рух морським коридором триває з урахуванням безпекових заходів.